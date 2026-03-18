Puntos Infonavit; en qué consiste alcanzar el puntaje necesario para acceder a un crédito

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Foto: Getty Images.

Una duda frecuente entre las y los trabajadores es cuántos años se necesitan alcanzar los puntos del Infonavit necesarios para acceder a un crédito. Sin embargo, obtener ese beneficio no depende directamente de las semanas o años cotizados en un empleo.

Para acceder a un crédito tradicional del Infonavit para la compra de una vivienda es necesario que alcances mil 80 puntos.

Es importante subrayar que la cantidad de puntos acumulados no equivale a un mayor crédito. Infonavit solo establece el umbral de mil 80 puntos como una forma de evaluar si una persona cuenta con condiciones para pagar un crédito.

De acuerdo con el portal del Infonavit, los puntos se determinan conforme a estos factores:

Edad del trabajador

Salario

Tiempo trabajado

Ahorro en la Subcuenta de Vivienda

Historial y continuidad laboral

Cumplimiento de aportaciones patronales

¿Cómo saber cuántos puntos tengo para crédito en Infonavit?

Ingresa a Mi Cuenta Infonavit Elige la sección “Precalificación y puntos” Checa tus puntos disponibles. En caso de tener los puntos, verás el monto, plazos y descuentos ofrecidos para un crédito

¿Qué pasa si tengo los mil 80 puntos del Infonavit?

Cuando un empleado alcanza dicho puntaje, puede iniciar estos procesos:

Comenzar formalmente su trámite de crédito

Conocer el monto disponible, tasa y condiciones de financiamiento

Usar el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda

Paso a paso para solicitar un crédito Infonavit tras alcanzar los puntos

Entra a Mi Cuenta Infonavit Elige la sección “Precalificación y puntos” y checa tus puntos Revisa tu crédito disponible. Analiza el monto, los plazos y descuentos ofrecidos Tomar el curso “Saber más para decidir mejor”. Es obligatorio para proceder con el crédito Elije el tipo de programa que necesitas:

Compra de vivienda

Construcción

Mejora

Pago de hipoteca existente Integra tu documentación personal, así como el avalúo y firma ante notario

Documentos para pedir un crédito Infonavit

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP

RFC

Número de Seguridad Social (NSS)

¿Cómo conseguir avalúo de vivienda?

Por otra parte, el avalúo debes tramitarlo con un perito valuador autorizado por el Infonavit, pues de lo contrario no será válido. Además, debes cubrir el costo de dicho trámite, fijado por cada unidad de valuación autorizada

Completa el pre registro de crédito del Infonavit Elegir casa o departamento, ubicación y precio dentro de Mi Cuenta Infonavit Solicita la evaluación con alguna de las unidades autorizadas. Consultalas en este enlace El valuador visitará el inmueble, revisará las condiciones y su ubicación Emitirá un documento de valuación, con el valor comercial de la propiedad El valuador sube la información al sistema del Infonavit, quien ya tendrá la información para avanzar con el crédito

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