Advierte SAT auditorías exprés para detectar irregularidades fiscales

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Auditorías exprés serán para evitar malas prácticas. Foto: Cuartoscuro/Getty

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementará auditorías exprés para detectar irregularidades fiscales, como parte de las reformas incluidas en el Paquete Económico 2026.

El nuevo mecanismo permitirá a la autoridad realizar visitas domiciliarias rápidas, utilizar fotografías, audio o video como evidencia y suspender la facturación electrónica de forma inmediata cuando existan sospechas de operaciones simuladas.

SAT podrá suspender facturación si detecta CFDI presuntamente falsos

El procedimiento se incorporará al Código Fiscal de la Federación mediante el Artículo 49 Bis, que crea un esquema especial de visitas domiciliarias con plazos reducidos para investigar la emisión de CFDI falsos o simulados.

Una vez emitida la orden de visita, el SAT podrá suspender el Certificado de Sello Digital (CSD) del contribuyente, lo que impide emitir facturas mientras se realiza la revisión.

Esta medida busca evitar que empresas o personas continúen facturando operaciones presuntamente inexistentes durante el proceso de verificación.

¿Cómo funcionarán las auditorías exprés del SAT?

El nuevo procedimiento fiscal tendrá un plazo máximo de 24 días hábiles, desde la orden de visita hasta la resolución final.

El proceso contempla tres etapas principales:

Inicio de la visita: el SAT emite la orden cuando presume emisión de CFDI falsos y puede suspender la facturación

el SAT emite la orden cuando presume emisión de CFDI falsos y puede suspender la facturación Defensa del contribuyente: el contribuyente contará con cinco días hábiles para presentar pruebas y demostrar que las operaciones son reales

el contribuyente contará con para presentar pruebas y demostrar que las operaciones son reales Resolución de la autoridad: el SAT tendrá 15 días hábiles para emitir la resolución final

Si el contribuyente logra acreditar la legalidad de las operaciones, se restablecerá la facturación electrónica. En caso contrario, los comprobantes serán considerados simulados o sin efectos fiscales.

Consecuencias para empresas que reciban facturas falsas

La reforma también contempla medidas para terceros que hayan recibido CFDI presuntamente falsos.

Una vez publicada la resolución de la autoridad, estas empresas tendrán 30 días naturales para corregir su situación fiscal mediante declaraciones complementarias.

Si no regularizan su situación, el SAT podrá restringir temporalmente su Certificado de Sello Digital, lo que impediría emitir facturas hasta resolver el problema.

Empresas deberán reforzar controles fiscales

Especialistas fiscales recomiendan a las empresas fortalecer sus controles internos para evitar riesgos ante el nuevo esquema de auditorías rápidas.

Entre las principales medidas destacan:

Verificar proveedores y clientes en listas del SAT

en listas del SAT Mantener documentación que pruebe las operaciones

Revisar continuamente la emisión y recepción de CFDI

Con estas nuevas facultades, la autoridad busca acelerar la detección de facturación falsa y combatir la evasión fiscal, uno de los principales objetivos del sistema tributario.

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