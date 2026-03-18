¿Cómo retirar tu Afore en 2026? Opciones, requisitos y montos disponibles

GENERANDO AUDIO...

Cómo retirar tu afore parcial o totalmente. Cuartoscuro

El retiro de Afore contempla retiro total y retiro parcial, cada uno con requisitos, montos y efectos en semanas cotizadas para la pensión en México.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) son las instituciones encargadas de administrar el ahorro de los trabajadores. Estos recursos están destinados a financiar la pensión durante la vejez, aunque bajo ciertas condiciones se permite disponer de una parte o del total del dinero acumulado.

Retiro total de Afore en 2026: requisitos y condiciones

El retiro total de Afore ocurre cuando el trabajador utiliza todos los recursos de su cuenta individual para financiar su pensión o recibe el saldo completo en una sola exhibición.

Este trámite puede solicitarse a partir de los 60 años, cuando inicia el proceso de jubilación. Antes de hacerlo, es necesario identificar el régimen de pensión al que pertenece el trabajador.

Régimen de 1973

En este esquema del IMSS, la pensión se calcula con base en:

Edad del trabajador al retirarse

Número de semanas cotizadas

Promedio salarial de las últimas 250 semanas

Régimen de 1997

En este caso, la pensión depende directamente del saldo acumulado en la cuenta Afore.

Los requisitos incluyen:

Contar con al menos 875 semanas cotizadas

Este requisito aumenta cada año en 25 semanas hasta llegar a 1,000 semanas en 2031

Retiro parcial de Afore: modalidades disponibles en 2026

El retiro parcial de Afore permite disponer de una parte del ahorro bajo circunstancias específicas. Existen dos modalidades principales.

Retiro por matrimonio

Este apoyo se puede solicitar una sola vez en la vida laboral. El monto corresponde a 30 veces el valor de la UMA.

Requisitos:

Tener al menos 150 semanas cotizadas

Contar con expediente de identificación actualizado

No haber solicitado este beneficio anteriormente

Retiro por desempleo

El retiro por desempleo Afore permite acceder a recursos cuando se pierde el trabajo. Este retiro reduce el saldo acumulado y también las semanas cotizadas.

Existen dos modalidades:

Modalidad A:

Tener al menos 3 años con la cuenta Afore

Contar con 12 bimestres de cotización

Permite retirar hasta 30 días del último salario base, con tope legal

Modalidad B:

Tener 5 años o más con la cuenta Afore

Permite también retirar el monto menor entre: 90 días del salario base (promedio de las últimas 250 semanas) 11.5 % del saldo en la subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez



Requisitos generales:

Tener al menos 46 días naturales sin empleo

No haber realizado este retiro en los últimos 5 años

Contar con expediente de identificación completo

Cómo consultar saldo Afore en 2026

Para conocer el dinero disponible en la cuenta Afore, se puede realizar el siguiente procedimiento:

Ingresar al menú Mi Cuenta Seleccionar Solicitud de documentos Elegir Estado de Cuenta y dar clic en enviar El documento llegará al correo electrónico registrado

El estado de cuenta puede encontrarse en la bandeja principal o en carpetas como spam o correos no deseados.

El acceso a esta información permite identificar el saldo disponible antes de solicitar un retiro parcial o total.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.