SAT realizará auditorías exprés con cámaras para detectar facturas falsas y evasión fiscal

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Foto: Getty/Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) endureció sus medidas de fiscalización y confirmó que podrá realizar visitas sorpresa a domicilio para detectar evasión fiscal y operaciones simuladas. Las nuevas auditorías exprés incluyen inspecciones con cámaras de video y audio para documentar actividades comerciales, inventarios y operaciones en tiempo real.

Las revisiones están dirigidas contra contribuyentes que presuntamente emiten o reciben facturas falsas, así como negocios que no puedan demostrar la “materialidad” de sus operaciones. Esto significa acreditar que los productos, servicios o arrendamientos realmente existieron y cuentan con respaldo documental.

SAT endurece auditorías contra facturas falsas

Las nuevas medidas se apoyan en cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF), particularmente en los artículos 29-A y 49 Bis. Durante las auditorías, la autoridad fiscal podrá revisar:

Inventarios físicos

Contratos

Transferencias bancarias

CFDI emitidos

Comprobantes de arrendamiento

Entradas y salidas de mercancía

La intención es combatir esquemas de evasión relacionados con empresas fantasma y operaciones simuladas.

Además, el SAT podrá presumir inicialmente que ciertos CFDI podrían ser irregulares, por lo que el contribuyente deberá demostrar que la operación fue real y trazable.

¿Quiénes pueden recibir visitas sorpresa del SAT?

Las auditorías no estarán enfocadas únicamente en grandes empresas. El SAT podrá acudir a:

Domicilios fiscales

Oficinas corporativas

Sucursales

Bodegas y almacenes

Locales comerciales

Puestos semifijos o ambulantes

La autoridad podrá presentarse sin previo aviso para verificar que las actividades registradas coincidan con la operación real del negocio.

También podrían ser revisados contribuyentes relacionados con redes de proveedores o clientes vinculados a posibles facturas falsas.

¿Qué puede pasar si detectan irregularidades?

Si el SAT encuentra inconsistencias, los contribuyentes podrían enfrentar:

Multas

Cancelación de sellos digitales

Restricción para emitir facturas

Créditos fiscales

Investigaciones penales

Las pruebas obtenidas durante las visitas, incluyendo videos y fotografías, podrán utilizarse en procedimientos legales.

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