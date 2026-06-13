Empresarios ven como “golpes políticos” amenaza de Trump de salirse del T-MEC

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José Medina Mora Icaza, dirigente del CCE. foto: Cuartoscuro

En días recientes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner presión sobre la relación comercial con México al plantear que su país no debería renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Sin embargo, el sector empresarial mexicano considera que se trata de mensajes con fines políticos y no de una señal de ruptura comercial inmediata.

Tras participar en el Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), su dirigente, José Medina Mora Icaza, afirmó que las declaraciones del mandatario estadounidense forman parte de la dinámica política que vive ese país rumbo a las elecciones intermedias y advirtió que este tipo de mensajes podrían continuar en los próximos meses.

CCE considera que declaraciones de Trump son parte del escenario político

Medina Mora señaló que el sector privado no interpreta las declaraciones de Trump como una amenaza directa al futuro del tratado comercial, sino como una estrategia política.

“Seguiremos viendo este tipo de golpes, hay que entender que son golpes políticos que no tienen que ver con la relación comercial”, declaró el dirigente empresarial.

Incluso reconoció que los empresarios deben mantenerse atentos porque el mandatario estadounidense continuará presionando tanto al T-MEC como a México en distintos temas conforme avance el calendario político en Estados Unidos.

Aunque no se renueve, el T-MEC seguiría vigente

El presidente del CCE recordó que el tratado contempla mecanismos que permiten su continuidad aun cuando no exista una renovación inmediata.

Explicó que, en caso de que los tres países no acuerden extenderlo durante la revisión programada, el acuerdo comercial permanecería vigente durante diez años más, con revisiones anuales.

“Para nosotros en el sector empresarial lo importante es que el tratado sigue”, afirmó.

Empresas mantienen interés en invertir en México

Pese a la incertidumbre generada por las declaraciones de Trump y por la política arancelaria de Estados Unidos, Medina Mora aseguró que México sigue siendo atractivo para la inversión internacional.

De acuerdo con el empresario, diversas compañías continúan viendo al país como una plataforma estratégica para acceder al mercado estadounidense, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y tensiones comerciales.

Destacó además que México se mantiene como uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, tanto por el volumen de exportaciones como por las importaciones entre ambos países, lo que refuerza la relevancia económica de la relación bilateral.

Negociaciones comerciales continuarán la próxima semana

El líder del CCE adelantó que acompañará a los negociadores del gobierno mexicano durante la próxima ronda de conversaciones con autoridades estadounidenses.

Entre los temas que estarán sobre la mesa se encuentran asuntos relacionados con el comercio agrícola, particularmente propuestas impulsadas por productores estadounidenses cercanos a Trump sobre la estacionalidad de algunos productos. No obstante, señaló que existe un ambiente favorable para continuar las negociaciones entre ambas partes.

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