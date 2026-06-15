Mientras Trump amenaza con romper el T-MEC, arranca segunda revisión

GENERANDO AUDIO...

Inicia segunda ronda de negociaciones del T-MEC. Fotos: Reuters

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en expresar que no busca renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), hasta el momento no existe una decisión formal para abandonarlo, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al anunciar el inicio de la segunda ronda de diálogo bilateral que se realizará en Washington del 16 al 18 de junio.

El funcionario explicó que México participa en las mesas de trabajo con una postura de cooperación y destacó que gran parte de las exportaciones mexicanas continúan beneficiándose de las reglas del acuerdo comercial.

Ebrard asegura que Trump no ha decidido abandonar el T-MEC

El titular de Economía señaló que, si la administración de Trump hubiera tomado la decisión de retirarse del tratado, el Gobierno mexicano ya tendría conocimiento de ello.

Además, recordó la importancia que el acuerdo mantiene para el intercambio comercial entre ambos países.

“Si el presidente Trump hubiese resuelto ya no estar con el tratado de libre comercio que tenemos, seguramente ya lo sabríamos (…) hoy en día más o menos el 85% de lo que manda México a Estados Unidos, lo que exportamos, no paga aranceles porque cumple con el tratado”.

Ebrard reiteró que México mantiene una posición basada en la cooperación entre los tres socios comerciales.

“Estamos presentando todos los puntos de vista, argumentos, posiciones de México basadas en una lógica de cooperación y de que nos vaya bien a los dos países y también a Canadá”.

Habrá reunión trilateral el 1 de julio y seguirán las mesas de trabajo

El secretario de Economía adelantó que el próximo 1 de julio se realizará una reunión entre México, Estados Unidos y Canadá, tal como lo establece el mecanismo de revisión del tratado.

Posteriormente, el 20 de julio se llevará a cabo una nueva mesa de trabajo, que podría desarrollarse en México o en territorio estadounidense.

Sin embargo, reconoció que aún no existe una fecha definitiva para concluir el proceso de revisión.

“Nos gustaría concluirla a lo largo de estas sesiones y si fuera en julio sería ideal, pero no les puedo confirmar que esa fecha terminaríamos porque todavía nos faltan muchos temas”.

El funcionario explicó que la posibilidad de abrir una nueva ronda de negociaciones dependerá del avance que registren las conversaciones durante las próximas semanas.

Agricultura, acero y automotriz, entre los temas de la segunda revisión

Ebrard explicó que durante esta ronda se busca conocer cuáles son las expectativas de Estados Unidos para los próximos años y cuáles de sus propuestas son viables desde la perspectiva mexicana.

“Ahorita lo que estamos tratando de precisar es qué es lo que Estados Unidos espera para los próximos años, qué es lo que propone y qué es viable y qué no es viable desde nuestro punto de vista y qué es lo que México les propone”.

Entre los temas que se abordarán están agricultura, trabajo, medio ambiente, reglas de origen y el sector automotriz.

También se revisarán los efectos de las medidas comerciales impuestas por Estados Unidos al acero y al aluminio, que México considera injustificadas debido a que Estados Unidos mantiene un superávit comercial en esos sectores.

Además, el Gobierno mexicano presentará los 13 planteamientos que ha venido impulsando en las últimas semanas.