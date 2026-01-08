Gobierno inicia investigación antidumping contra manzanas de Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Investigación antidumping contra manzanas de Estados Unidos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Economía confirmó el inicio de una investigación antidumping contra las importaciones de manzanas originarias de Estados Unidos, según consta en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Inicia investigación antidumping por manzanas de Estados Unidos

De acuerdo con la resolución firmada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, la investigación abarcará todas las manzanas originarias de Estados Unidos, sin importar el país desde el cual se envíen. El objetivo es determinar si estas importaciones se realizan bajo prácticas de dumping que causen daño a la producción nacional.

La Unión Agrícola Regional de Fruticultores del Estado de Chihuahua, A.C., (UNIFRUT), acusó prácticas desleales de comercio internacional, en donde se detectó una “tendencia decreciente de sus precios, mismos que no cubren los costos de producción de las manzanas producidas en México”, lo que generó daño material.

El texto público precisó que el periodo investigado será del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, mientras que el análisis de daño se extenderá del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025.

De acuerdo con las autoridades:

“Las importaciones originarias de los Estados Unidos aumentaron 9% en el periodo investigado y 30% en el periodo analizado. El incremento de las importaciones investigadas en presuntas condiciones de dumping causó una sobre oferta en el mercado interno que presionó hacia la baja al precio nacional, con caídas de 14% en el periodo investigado y 8% en el periodo analizado”

Plazos para interesados y entrega de información

Productores nacionales, importadores, exportadores y cualquier persona con interés jurídico tendrán 23 días hábiles para acreditarlo y presentar argumentos y pruebas. El plazo comenzará cinco días después de la notificación directa o de la publicación en el DOF, según corresponda, explicaron las autoridades.

La resolución será notificada a empresas involucradas, al Gobierno de Estados Unidos, a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para los efectos legales correspondientes.

Posibles cuotas compensatorias a importaciones previas

La autoridad mexicana advirtió que, en caso de confirmarse el dumping, podrá imponer cuotas compensatorias definitivas incluso a productos que hayan sido declarados a consumo hasta 90 días antes de la aplicación de las medidas provisionales, conforme al Acuerdo Antidumping y la Ley de Comercio Exterior (LCE).

¿Qué es el dumping?

De acuerdo con textos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el dumping “es una práctica desleal que ejecutan las empresas” y que consisten en introducir mercancías en el mercado a un “precio inferior a su valor normal y que daña o amenaza dañar a una rama de la producción nacional de mercancías idénticas o similares”.

