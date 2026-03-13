Si trabajas el 16 de marzo en México, tu patrón debe pagarte triple según la Ley Federal del Trabajo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El lunes 16 de marzo es día de descanso obligatorio en México, por lo que si trabajas esa fecha tu patrón deberá pagarte salario triple, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

El 16 de marzo corresponde al tercer lunes de marzo, fecha que la ley establece como descanso obligatorio en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez.

Según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, este es uno de los días oficiales en los que las personas trabajadoras tienen derecho a descansar con goce de salario.

Entre los días de descanso obligatorio se encuentran:

1 de enero

Primer lunes de febrero (5 de febrero)

(5 de febrero) Tercer lunes de marzo (21 de marzo)

(21 de marzo) 1 de mayo

16 de septiembre

Tercer lunes de noviembre (20 de noviembre)

(20 de noviembre) 25 de diciembre

Además, cada seis años se agrega el 1 de octubre, cuando ocurre la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

Cuánto deben pagarte si trabajas el día feriado

De acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo, si una persona trabaja durante un día de descanso obligatorio, debe recibir:

Su salario normal del día

Más un salario doble por trabajar

En otras palabras, el trabajador recibe pago triple por ese día.

Esto significa que, si normalmente ganas 500 pesos diarios, deberías recibir 1,500 pesos por trabajar el 16 de marzo.

Dónde pedir asesoría si no respetan el pago

Si una empresa no respeta este derecho, las personas trabajadoras pueden solicitar orientación en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

La institución brinda asesoría gratuita en todo el país y puede apoyar en conflictos laborales.

También ofrece atención telefónica en los números:

800 911 7877

800 717 2942

Las autoridades recordaron que ningún servidor público puede cobrar por estos servicios y que cualquier irregularidad puede denunciarse ante la dependencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.