De 3 a 9 meses, el largo proceso de una asociación civil para ser Donataria Autorizada por el SAT

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Foto: Getty Images

Este sábado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió donaciones en efectivo para que la organización civil Humanidad con América Latina compre alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para Cuba, con lo que surgió la pregunta: ¿cómo es el proceso para crear una donataria autorizada y cuánto tarda?

Y es que, mientras hasta ahora había sido el Gobierno federal quien se encargara de los envíos humanitarios a la isla, destacó que la Asociación Civil (A.C.) elegida por AMLO es de creación reciente. Apenas este martes cumplirá el mes de existencia, a lo que se suma que, hasta ahora, no se conoce nada sobre la institución.

¿Quién es Humanidad con América Latina A.C.?

Realmente es poco lo que se sabe sobre Humanidad con América Latina A.C., pues de entrada la institución no cuenta con página web ni redes sociales, y hasta la publicación de AMLO, no figuraba en el espacio público.

Mientras que, de acuerdo con el RFC que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le otorgó a la organización al registrarse, ésta surgió legalmente apenas el 17 de febrero de 2026, y, como figura bajo el régimen de Personas Morales sin Fines de Lucro, está registrada a nombre de Carlos Pellicer López.

Siendo apenas el 9 de marzo pasado cuando se registró ante el SAT y éste le otorgó el registro como Donataria Autorizada, sin que todavía haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), día en que también recibió su e.firma, que tiene una duración hasta el 9 de marzo de 2030 para realizar sus actividades fiscales, aunque puede renovarla tras esa fecha. Lo que sí, cada año debe presentar su declaración anual o perderá su autorización.

Asimismo, destaca que Carlos Pellicer López es sobrino de Carlos Pellicer Cámara, mentor y maestro político del expresidente López Obrador, como destacaron diversas versiones periodísticas desde la salida del tuit del también fundador de Morena.

Foto: Captura de pantalla

¿Cuál es el proceso para registrar una donataria autorizada?

Ahora que, aparte de que la A.C. está ligada a un personaje cercano a López Obrador, destaca el tiempo récord en que ésta recibió la autorización por parte del SAT, y es que fue registrada ante la institución de la Secretaría de Hacienda el 17 de febrero, fecha en que se constituyó, y su autorización como donataria autorizada se hizo efectiva el pasado lunes 9 de marzo, mismo día en que obtuvo su RFC.

De acuerdo con las normas, la institución tiene hasta tres meses para resolver, con otros tres para solicitar información adicional, mientras especialistas afirman que el tiempo promedio para recibir el “visto bueno” es de entre cuatro y nueve meses, si todos los papeles fueron presentados sin errores, porque al hallar inconsistencias el trámite se finaliza y hay que volver a iniciarlo.

Ello, pues no basta solo con registrar la asociación ante una Notaría Pública, al igual que ocurre con una empresa, sino que, una vez constituida y registrada ante el SAT como Persona Moral sin Fines de Lucro, la administración de la A.C. debe solicitar su inscripción en el padrón de Donatarias Autorizadas.

¿Qué es una Donataria Autorizada? Pues una asociación con permiso del SAT para recibir donaciones en efectivo y bienes, para la realización de sus actividades, o donarlas a terceros, sin tener que pagar lo correspondiente al Impuesto sobre la Renta (ISR).

Para ello, además de llenar el formato de solicitud, las organizaciones deben declarar si cuentan con algún establecimiento, informar sobre sus actividades y, posteriormente, acreditar dichas actividades, para lo que son necesarios documentos expedidos por alguna autoridad federal, estatal o municipal.

Toda vez que este registro es, de alguna manera, anual, ya que cada febrero, hasta el 17, debe presentar su declaración anual de ingresos y erogaciones, o de lo contrario el SAT automáticamente le revocaría la autorización para recibir donaciones.

En tanto que no es la primera vez que AMLO llama a la ciudadanía a donar recursos, pues tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 creó un fideicomiso, en esa ocasión con Banca Afirme, para la recolección de dinero que iría para los damnificados, asegurando que el Gobierno federal no había hecho lo suficiente para ayudar.

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