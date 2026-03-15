En accidente vial, muere Diego Osuna, el hijo del director de BBVA México

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Diego Osuna, director de BBVA México. Foto: Cuartoscuro.

Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA, murió tras sufrir un accidente vial en una autopista del Estado de México.

Según primeras versiones, Diego Osuna sufrió un accidente vehícular sobre la autopista Toluca-Valle de Bravo, este sábado 14 de marzo. Presuntamente sucedió a la altura de Villa de Allende, en Estado de México.

En el siniestro estuvo involucrado un camión de carga, Isuzu blanco, así como una camioneta Chevrolet Suburban, negra y blindada.

En dicho vehículo, presuntamente viajaba Diego Osuna, junto con otras personas, de entre 17 y 19 años. Además de él, presuntamente murieron dos acompañantes, identificados como Rafael Espeleta y Edwin Gabriel.

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó la muerte de Diego Osuna, hijo del director de BBVA en México.

Externó sus condolencias a Eduardo Osuna, el vicepresidente y director general de la institución bancaria, así como a sus familiares y amigos.

Sector empresarial lamenta el fallecimiento de Diego Osuna

Varios actores y organismos empresariales respondieron al fallecimiento de Diego Osuna en sus redes sociales. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, lamentó el incidente.

Por su parte, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), externó su pésame a nombre de dicha institución, así como de la Liga BBVA varonil y femenil.

De igual forma, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) difundió una esquela donde lamentó el sensible fallecimiento.

También se pronunciaron otras instituciones como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

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