Gastos médicos, colegiaturas y seguros: lo que puedes deducir ante el SAT en 2026

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Foto: Cuartoscuro

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó que las personas físicas pueden aplicar deducciones personales al presentar su declaración anual, siempre que los gastos cumplan con los requisitos fiscales establecidos por la autoridad.

Este beneficio permite reducir la base sobre la cual se calcula el Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que es importante revisar que cada gasto tenga su factura electrónica y que los datos fiscales estén correctos para que puedan ser considerados en la declaración.

Las deducciones pueden incluir gastos médicos, colegiaturas, seguros o aportaciones para el retiro, entre otros.

SAT: requisitos para que un gasto sea deducible

Antes de incluir cualquier gasto en la declaración anual, el SAT recomienda verificar que los comprobantes cumplan con ciertos requisitos básicos.

Para que un gasto pueda deducirse es necesario:

Contar con factura electrónica (CFDI) del servicio o producto

del servicio o producto Verificar que el RFC del contribuyente esté escrito correctamente

esté escrito correctamente Confirmar que el tipo de servicio en la factura corresponda al gasto realizado

corresponda al gasto realizado Realizar el pago mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito, o cheque nominativo

Los pagos realizados en efectivo no son deducibles, por lo que la autoridad fiscal recomienda revisar los comprobantes antes de presentar la declaración.

Gastos personales que puedes deducir ante el SAT

El SAT señala que las personas físicas pueden deducir diferentes tipos de gastos personales durante el ejercicio fiscal.

Entre los principales se encuentran:

Gastos médicos y hospitalarios

Se pueden deducir gastos relacionados con la atención de salud, por ejemplo:

Honorarios médicos

Consultas y tratamientos dentales

Servicios de psicología y nutrición

Gastos hospitalarios

Medicinas incluidas en facturas de hospitales

Análisis clínicos o estudios de laboratorio

Prótesis o aparatos de rehabilitación

Honorarios de enfermería

Lentes ópticos graduados

Estos gastos también pueden aplicarse cuando se realizan para familiares en línea directa como cónyuge, padres, hijos, abuelos o nietos, siempre que no perciban ingresos superiores al límite permitido por la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Gastos funerarios

También pueden deducirse:

Servicios funerarios

Planes funerarios a futuro, los cuales se deducen en el año en que se utilizan

Donativos

Los donativos hechos a instituciones autorizadas o a entidades públicas también pueden deducirse.

El monto máximo deducible es:

Hasta 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior

del ejercicio anterior Hasta 4% cuando los donativos se hacen a la Federación, estados o municipios

Otros gastos que pueden deducirse en la declaración anual

Además de los gastos médicos y donativos, el SAT permite deducir otros pagos personales relacionados con educación, vivienda o ahorro para el retiro.

Entre ellos destacan:

Seguros de gastos médicos

Se pueden deducir las primas de seguros médicos privados pagadas para el contribuyente o sus familiares directos.

Colegiaturas y transporte escolar

Las colegiaturas pueden deducirse siempre que:

Correspondan a escuelas autorizadas

El pago sea sólo por servicios educativos

No excedan los límites anuales por nivel escolar

Intereses de créditos hipotecarios

Los contribuyentes pueden deducir los intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a la compra de casa habitación contratados con instituciones financieras como Infonavit o Fovissste

Ahorro para el retiro

También son deducibles:

Aportaciones voluntarias a cuentas de retiro

Depósitos en cuentas personales de ahorro para jubilación

Primas de seguros con fines de retiro

Estas aportaciones deben mantenerse hasta que el titular cumpla 65 años o en casos de invalidez o incapacidad laboral.

Quiénes pueden aplicar deducciones personales

Las deducciones personales aplican para personas físicas que obtienen ingresos por:

Sueldos y salarios

Actividades empresariales o profesionales

Arrendamiento

Intereses

Dividendos

Premios o enajenación de bienes

Ingresos por plataformas tecnológicas (si presentan declaración anual)

Sin embargo, quienes tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden aplicar deducciones personales.

El SAT también recuerda que el monto total de las deducciones no puede superar cinco UMA anuales o el 15% del total de ingresos, lo que resulte menor.

Por ello, la autoridad fiscal recomienda solicitar facturas durante todo el año y mantener organizados los comprobantes para facilitar el proceso al momento de presentar la declaración anual.