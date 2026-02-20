Crisis en Cuba: obispos cancelan viaje clave al Vaticano
El analista Alberto Barranco señala que los obispos de Cuba decidieron posponer indefinidamente su visita ad limina al Vaticano, en un contexto marcado por tensiones con Estados Unidos y una crisis interna que ha generado preocupación en el Papa León XIV.
La visita ad limina, explicó Barranco, es un encuentro obligatorio que los obispos de cada país realizan cada cinco años con el Papa. Sin embargo, en el caso cubano, la visita llevaba nueve años sin realizarse, lo que refleja un retraso significativo en la agenda episcopal.
“Estamos hablando de la visita ad liminam, que quiere decir a los umbrales de los apóstoles, una confrontación, un diálogo con el Papa que se realiza cada cinco años”, agregó Barranco.
