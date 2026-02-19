Cortoplacista, propuesta de reforma a las pensiones para destinar ahorro al gasto social

GENERANDO AUDIO...

La propuesta para regular las pensiones millonarias es una respuesta política estratégica de la Presidencia ante ante el reciente escándalo provocado por el libro de Julio Scherer, resaltó Alejandra Cullen, sugiriendo que el Gobierno federal busca desviar la atención de las acusaciones de corrupción y operación política.

En Noticias en Claro, la analista cuestiona la viabilidad legal y la retroactividad de la medida, señalando que, bajo el contexto actual del sistema judicial, es prácticamente imposible que los afectados ganen juicios contra el Estado. Asimismo, subraya la falta de voluntad del gobierno para investigar las denuncias que aparecen en el libro de Scherer, especialmente aquellas que involucran a figuras cercanas a la administración actual, como Jesús Ramírez Cuevas.

Mientras que, en el aspecto económico, Cullen lamenta que la reforma no sea un ejercicio integral ni profundo para enfrentar la crisis demográfica y financiera del sistema de pensiones en México, a la vez que critica que los ahorros proyectados de 5 mil millones de pesos se destinen a gasto corriente en programas sociales, en lugar de crear un fondo de reserva responsable para el futuro.

