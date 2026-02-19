Morena debe corregir excesos y malos gobiernos de cara al 2027

GENERANDO AUDIO...

En el Senado y en San Lázaro, figuras de Morena reconocieron que el partido debe atender señalamientos y corregir fallas antes de las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovará por completo la Cámara de Diputados.

Los llamados se dieron en medio de nuevas polémicas internas y advertencias sobre riesgos electorales si no se corrigen excesos en gobiernos estatales y municipales emanados del partido.

Morena rumbo a 2027: llamados a corregir malos gobiernos y perfiles

El senador Higinio Martínez Miranda advirtió que los señalamientos contra gobiernos de Morena a nivel federal, estatal y municipal deben atenderse.

“Todos aquellos señalamientos que se hacen día con día… deben atenderse si no vamos a tener un problema muy severo en las próximas elecciones del 27”, señaló.

El legislador agregó que la solución no está en sumar más afiliados o delegados, sino en corregir los errores desde dentro.

“Eso no se corrige con más afiliados… se corrige, corrigiendo los malos gobiernos que tenemos en municipios, en estados o algunos funcionarios”, afirmó.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, coincidió en que el partido deberá revisar con mayor cuidado a sus aspirantes.

Dijo que rumbo a 2027 se tendrá que hacer un esfuerzo para seleccionar bien a candidatos y dirigentes, ante la renovación total de la Cámara.

En medio del debate interno, surgió otra polémica. Tras la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública, el diputado morenista Sergio Mayer solicitó licencia indefinida para participar en un reality show.

Monreal reaccionó y señaló que cada legislador debe asumir su responsabilidad frente al trabajo que requiere el país.

En el Senado, el coordinador Ignacio Mier Velazco también habló sobre el libro “Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia.

Mier recordó que el código establece que cualquier servidor público que tenga conocimiento de una irregularidad debe presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

A más de un año de las elecciones intermedias, el principal debate parece darse dentro del propio partido: Morena contra Morena, en un proceso de revisión interna rumbo a 2027.

