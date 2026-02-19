Especialistas llaman a revisar modelo educativo, piden fin a herencia obradorista en Educación

GENERANDO AUDIO...

Al menos en papel, la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene objetivos valiosos. Pero, hasta ahora, está reprobada en su implementación.

“Ha puesto en el centro a la comunidad, la diversidad cultural, la formación ciudadana, la formación ética y, a diferencia de modelos anteriores, intenta ir más allá de una educación centrada solo en los contenidos o en los resultados medibles”

Arcelia Martínez Bordón / Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana

“La falta de preparación para las maestras y los maestros, tú no puedes esperar que, de la noche a la mañana, los maestros cambien por completo su manera de enseñar, sobre todo con materiales tan deficientes”

Alma Maldonado Maldonado / Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav

“En el caso de Matemáticas, para los primeros años solamente hay 20 páginas, cuando antes había todo un libro de Español, todo un libro de Matemáticas, también había todo un libro de Historia”

Israel Sánchez / pte. Unión Nacional de Padres de Familia

¿El despido de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos será un punto y aparte en la política educativa de los gobiernos morenistas?

“Las bases son fuertes en términos de lo que se pretende con la Nueva Escuela Mexicana, esta educación más crítica, más intercultural, con una perspectiva de género, más situada, más centrada en una formación integral”

Arcelia Martínez Bordón / Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana

“Ésta sería la mejor posibilidad para revisar críticamente este modelo educativo, estos siete años de la llamada Nueva Escuela Mexicana”

Alma Maldonado Maldonado / Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav

Pero primero, hay que reconocer errores y abrirse a la opinión de los especialistas.

“Requiere mucha capacitación hacia los docentes, mucho trabajo colaborativo […] se requiere tiempo, se requiere recursos […] no necesitamos solamente becas, necesitamos trabajar en la mejora de la oferta educativa en todos sentidos”

Arcelia Martínez Bordón / Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, Universidad Iberoamericana

De lo contrario, advierten, los estudiantes serán víctimas de una herencia política.

“Si se va a hacer solamente un cambio de funcionario, pero no se cambia el contenido de la educación, como está actualmente el modelo, vamos a un fracaso”

Israel Sánchez / pte. Unión Nacional de Padres de Familia

“Ellos siguen firmes en que éste es el modelo y que ésta es una herencia del presidente anterior que deben de preservar, y creo que así se van a mantener […] aquí quien sale perdiendo es la educación y, en última instancia, quienes salen perdiendo son las niñas y los niños”

Alma Maldonado Maldonado / Departamento de Investigaciones Educativas, Cinvestav

