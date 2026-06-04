AMLO respalda a Sheinbaum, critica a EE. UU. y pide que “regrese el otro Trump”

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AMLO cuestionó el cambio de postura de Trump. FOTO: Getty

Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y lanzó una reflexión sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que existe una ofensiva política contra México bajo el argumento del combate a la migración y al narcotráfico. El exmandatario publicó su posicionamiento este miércoles desde Palenque, Chiapas.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

López Obrador sostuvo que algunos funcionarios estadounidenses buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición en México. También afirmó que las críticas y acciones contra el Gobierno mexicano tienen un trasfondo político y electoral, más que un interés genuino por resolver problemas relacionados con el consumo de drogas en Estados Unidos.

AMLO respalda a Claudia Sheinbaum y critica ataques de EE. UU.

En su texto, el expresidente aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado de manera eficiente, responsable, prudente y respetuosa frente a Estados Unidos. Además, señaló que los cuestionamientos recientes contra México forman parte de prácticas intervencionistas que, según su visión, han sido recurrentes en la relación bilateral.

López Obrador recordó que durante su gobierno mantuvo una relación de diálogo con Donald Trump, con quien dijo haber resuelto distintos temas mediante acuerdos y sin confrontaciones mayores. Entre ellos mencionó la negociación comercial, temas migratorios, el envío de remesas y la cooperación durante la pandemia de COVID-19.

López Obrador recuerda relación con Donald Trump

El exmandatario afirmó que el Trump que conoció durante su presidencia es distinto al actual. Señaló que en aquel periodo el republicano evitó hablar de forma negativa sobre los mexicanos y mantuvo una relación de respeto con el Gobierno mexicano.

También recordó que en una ocasión recomendó a Trump no clasificar a los narcotraficantes como terroristas, al considerar que esa medida podría derivar en acciones extraterritoriales y violaciones a derechos humanos. Según López Obrador, el mandatario estadounidense tomó en cuenta esa opinión en ese momento.

¿Por qué cambió Trump?

En la parte final de su reflexión, López Obrador aseguró que le resulta difícil explicar el cambio de postura de Trump. Sin embargo, atribuyó esta transformación a la influencia de asesores y consejeros cercanos al presidente estadounidense.

El exmandatario expresó su deseo de que Trump rectifique y retome la forma de gobernar que, según él, mostró durante su primer mandato. El documento concluye con una muestra de apoyo a Claudia Sheinbaum y con un llamado a mantener una relación de respeto entre México y Estados Unidos.

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