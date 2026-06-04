Los Angeles Times sacude a Morena: Durazo y Villarreal bajo la lupa de Washington

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Lo publicado por Los Angeles Times golpea donde más duele: en la credibilidad de un partido que se vendió como reserva moral del país y que hoy vuelve a aparecer rodeado por el tufo de la complicidad…

Según el reporte periodístico, Alfonso Durazo y Américo Villarreal no solo cargan con sospechas demoledoras, sino con la señal más humillante posible: que Washington los mira como políticos problema.

La defensa del régimen fue tan predecible como pobre: negar, indignarse y denunciar una supuesta maniobra política… pero cuando el tamaño del señalamiento es este, el libreto de siempre ya no alcanza. Claudia Sheinbaum prefirió quejarse de la filtración antes que enfrentar el fondo del desastre, y con ello confirmó que en Morena se administra mejor el daño mediático que la rendición de cuentas.

Y ahí está el verdadero tamaño del escándalo: no solo en lo que se acusa, sino en lo que revela. Morena ya no puede presumirse distinta cuando cada nuevo episodio la devuelve al mismo pantano de opacidad, poder blindado y cercanía tóxica con zonas oscuras del país… si este movimiento prometió regeneración, hoy lo que ofrece, una vez más, es podredumbre envuelta en discurso moral.

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