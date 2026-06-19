Internet en México supera los 104 millones de usuarios, pero persisten retos de conectividad

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México alcanzó los 104.9 millones de usuarios de internet, una cifra que representa el 86.1% de la población, de acuerdo con datos citados por la analista Alicia Salgado a partir de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información.

Durante su colaboración, destacó que el crecimiento de la conectividad ha sido significativo en la última década, ya que el número de personas conectadas prácticamente se duplicó. Sin embargo, señaló que el avance ha sido más moderado desde la pandemia.

“Si lo vemos en una década, es el doble de personas que usamos en México internet”, afirmó.

Teléfonos móviles lideran el acceso a internet

Uno de los datos más relevantes es que el 95.6% de los usuarios accede a internet mediante dispositivos móviles, consolidando a los teléfonos celulares como la principal herramienta de conexión en el país.

La analista explicó que el uso más frecuente de internet está relacionado con el entretenimiento, ya sea a través de videojuegos, plataformas de streaming o consumo de videos. En segundo lugar aparecen actividades vinculadas al trabajo y posteriormente la consulta de noticias e información.

Además, señaló que existen cerca de 50 millones de televisiones inteligentes conectadas, aunque su presencia es considerablemente menor frente al volumen de teléfonos celulares con acceso a internet.

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