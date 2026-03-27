Pago digital en casetas y gasolineras: lo que viene

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La periodista Alicia Salgado nos habla de la reciente propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien planteó la posibilidad de impulsar el uso de pagos digitales en casetas de peaje y gasolineras en todo el país, en un movimiento que podría transformar la forma en que los mexicanos realizan sus transacciones cotidianas.

En este análisis, explica que esta medida abarcaría a más de 13 mil gasolineras, de las cuales, cerca de 11 mil 500 forman parte de una red vinculada a esquemas de subsidio.

Integración de CoDi y DiMo impulsa digitalización

Uno de los puntos clave es la integración de herramientas como CoDi y DiMo, que buscan facilitar el uso de pagos electrónicos. Según detalla Alicia Salgado, estas plataformas “se van a fundir, ya no te vas a tener que registrar para poder utilizarlas”, lo que simplificaría su adopción tanto para usuarios como para comercios.

Sí, agrega que el objetivo es crear un sistema unificado que funcione mediante una aplicación móvil, donde los usuarios puedan realizar pagos mostrando un código o escaneando el del comercio; “que la tengas en tu teléfono, que la puedas enseñar, que abras la aplicación y enseñes el código”, agregó.

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