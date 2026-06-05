Carta de AMLO son dos centros de poder en Morena: apoyo a Sheinbaum e influencia en su movimiento

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La reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador a través de una carta sobre la relación entre México y Estados Unidos abrió un nuevo debate político. El exmandatario argumentó que existen intentos desde Washington para debilitar a la llamada Cuarta Transformación, en medio de las tensiones bilaterales y de señalamientos contra figuras vinculadas a Morena.

El mensaje también generó lecturas sobre el escenario político interno. Diversos analistas consideran que la intervención del expresidente ocurre en un momento clave para el Gobierno de Claudia Sheinbaum, quien enfrenta presiones derivadas de la relación con Estados Unidos y de los retos políticos dentro de su propio movimiento.

Carlos Elizondo analiza carta de AMLO y relación con Trump

Durante su intervención semanal en Noticias en Claro, el académico Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, aseguró que uno de los aspectos más relevantes de la carta es la forma en que López Obrador atribuye las tensiones a quienes rodean al presidente estadounidense Donald Trump y no directamente al mandatario.

Según Elizondo, la estrategia impulsada por Estados Unidos responde a decisiones del propio Trump y a una nueva visión sobre el combate al crimen organizado. El especialista señaló que Washington ahora considera a estas organizaciones como una amenaza para su seguridad nacional, lo que explica el interés de las autoridades estadounidenses en investigar posibles vínculos entre políticos y grupos criminales.

El académico también cuestionó que varios casos señalados no hayan sido investigados o resueltos por las autoridades mexicanas. Afirmó que, idealmente, estos procesos deberían atenderse dentro del país y no en tribunales extranjeros.

Elizondo ve dos centros de poder en Morena

Otro de los puntos destacados por Carlos Elizondo fue el impacto político que tiene la reaparición de López Obrador. El especialista consideró que la intervención pública del expresidente puede interpretarse como una señal de respaldo a Claudia Sheinbaum, pero también como evidencia de que mantiene influencia dentro del movimiento que fundó.

Elizondo sostuvo que esta situación genera la percepción de que existen “dos cabezas” dentro del proyecto político de Morena: la de la presidenta en funciones y la del fundador del movimiento.

Para el académico, esta dinámica puede influir en la forma en que se organiza el poder político al interior del partido y en la percepción pública sobre el liderazgo actual del país.

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