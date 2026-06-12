Madres buscadoras tienen la causa más legítima de las protestas

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Durante una conversación sobre los incidentes registrados dentro y fuera de un estadio durante una jornada futbolística, Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, consideró que el principal debate no debe centrarse en el resultado deportivo, sino en la capacidad de las autoridades para organizar eventos masivos en un contexto de conflictos sociales y problemas de infraestructura.

El académico señaló que, además de las dificultades logísticas aún pendientes, como las relacionadas con el aeropuerto y otros servicios, el ambiente estuvo marcado por diversas manifestaciones. Entre ellas destacó la participación de las madres buscadoras, a quienes calificó como el grupo con la causa más legítima debido a la falta de atención que, afirmó, han recibido por parte del Estado mexicano.

Para Elizondo, la movilización de las madres buscadoras reflejó un problema profundo del Estado mexicano al no ofrecer soluciones suficientes a quienes buscan a familiares desaparecidos.

Aunque reconoció que algunos asistentes al estadio pudieron sentirse afectados por los bloqueos, sostuvo que se trata de una protesta relacionada con una situación especialmente dolorosa para miles de familias.

Sobre las protestas de los maestros, afirmó que las movilizaciones en la Ciudad de México tuvieron un impacto menor al observado en otras regiones del país. Sin embargo, consideró que sus demandas son más difíciles de justificar.

Sostuvo que los docentes merecen salarios y condiciones laborales adecuadas, pero también subrayó que los estudiantes necesitan maestros presentes en las aulas. En ese sentido, señaló que las protestas han dejado sin clases a aproximadamente 1.5 millones de alumnos.

Elizondo aseguró que existe un agravio legítimo entre los maestros debido a que, según dijo, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió durante la campaña derogar la reforma del ISSSTE de 2007, una propuesta que también había sido planteada anteriormente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, afirmó que regresar al esquema anterior de pensiones sería financieramente inviable por el costo que representaría para las finanzas públicas.

También expresó preocupación por actos violentos atribuidos a algunos grupos de manifestantes y cuestionó la falta de detenciones en ciertos casos. Según su análisis, el gobierno mantiene una postura de evitar el uso de la fuerza pública incluso ante conductas que afectan el orden público.

El profesor concluyó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la manifestación, pero también de preservar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.

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