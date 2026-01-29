Accidente Tren Interoceánico: ¿sólo fue culpa del operador?

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano expresa cuestionamientos sobre la investigación dada a conocer por autoridades en torno al accidente ocurrido en el Tren Interoceánico, al considerar que existen elementos que no han sido aclarados públicamente.

Durante su comentario, señaló que la información oficial fue difundida mediante un mensaje en video, sin espacio para preguntas de la prensa, y que la conclusión principal apunta a que el operador del tren circulaba a exceso de velocidad al momento del incidente.

Dudas sobre controles y condiciones técnicas

Desde su perspectiva, Solórzano plantea que resulta relevante conocer si existían sistemas de control que permitieran detectar y alertar sobre un posible exceso de velocidad, así como las condiciones técnicas de operación del tren.

También menciona versiones difundidas en medios sobre presuntas carencias en instrumentos de medición, como un velocímetro, lo que, dijo, abre interrogantes sobre cómo se determina con precisión la velocidad a la que circulaba la unidad.

El periodista agrega que especialistas en materia ferroviaria han señalado posibles factores adicionales a revisar, entre ellos la longitud de los vagones, las características de las curvas en el trayecto y el estado de las vías.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.