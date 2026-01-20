Trump y México: un primer año de turbulencias
El periodista Javier Solórzano advirtió que el primer año del segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha estado marcado por turbulencias interminables y una relación particularmente compleja con México.
“Tenemos hoy enfrente a un presidente con una actitud muy expansiva, muy dominante, muy autoritaria”, señaló Solórzano, al describir el perfil político de Trump y su intención de recuperar el papel hegemónico de su país en el mundo.
