Trump y México: un primer año de turbulencias

El periodista Javier Solórzano advirtió que el primer año del segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha estado marcado por turbulencias interminables y una relación particularmente compleja con México.

“Tenemos hoy enfrente a un presidente con una actitud muy expansiva, muy dominante, muy autoritaria”, señaló Solórzano, al describir el perfil político de Trump y su intención de recuperar el papel hegemónico de su país en el mundo.

