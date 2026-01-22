Trump revive Davos y sacude al mundo

GENERANDO AUDIO...

El analista Javier Solórzano, señaló, en su colaboración, que el Foro Económico Mundial de Davos volvió a colocarse en el centro del debate internacional tras años de haber perdido relevancia, impulsado, en gran medida, por la presencia y el discurso de Donald Trump, quien acaparó la atención global.

“Trump acabó acaparando… por el rol que está jugando en la construcción de la nueva geopolítica”.

Durante el foro, de acuerdo con Solórzano, Trump se posicionó como el elemento disruptivo de la nueva geopolítica. Arremetió contra líderes internacionales, entre ellos el primer ministro de Canadá y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de quien incluso se burló públicamente.

