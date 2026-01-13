Estados Unidos, Cuba y Venezuela: el nuevo foco de tensión

| 15:19 | Redacción Uno TV | Uno Tv

El analista político Javier Solórzano advirtió que el escenario internacional actual coloca a Cuba como el siguiente objetivo en la estrategia de presión de Estados Unidos, en un contexto donde Venezuela, México y el suministro energético juegan un papel clave.

Desde el inicio de su análisis, Solórzano señala que el conflicto en Venezuela sigue abierto y sin una solución inmediata. “No perdamos de vista que tarde o temprano puede venirse un nuevo ataque de Estados Unidos”, afirmó, al recordar que el chavismo continúa gobernando pese a la presión internacional.

