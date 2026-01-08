Maduro sale, pero el chavismo se queda: así está Venezuela

| 15:49 | Redacción Uno TV | Uno TV

¿Qué cambió realmente en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro?

En este análisis, Javier Solórzano explica por qué, pese a los movimientos internacionales, el chavismo sigue intacto, cómo Trump ve a Venezuela como un asunto petrolero y por qué el panorama político y económico sigue siendo de largo plazo.

Además, se compara el enfoque de Trump hacia Venezuela y México, dejando claro que los intereses no son los mismos.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Desayunaba en cafetería cuando un vidrio le cayó en la cabeza: video

Virales

Desayunaba en cafetería cuando un vidrio le cayó en la cabeza: video

Renovación de pasaporte mexicano 2026: documentos, costos y tiempo de entrega

Nacional

Renovación de pasaporte mexicano 2026: documentos, costos y tiempo de entrega

Descuentos del Inapam que ayudarán a adultos mayores a reducir gastos en 2026

Nacional

Descuentos del Inapam que ayudarán a adultos mayores a reducir gastos en 2026

Revisa en minutos si tu crédito Infonavit ya debe menos o fue condonado

Nacional

Revisa en minutos si tu crédito Infonavit ya debe menos o fue condonado

Etiquetas: ,