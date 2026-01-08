Maduro sale, pero el chavismo se queda: así está Venezuela

GENERANDO AUDIO...

¿Qué cambió realmente en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro?

En este análisis, Javier Solórzano explica por qué, pese a los movimientos internacionales, el chavismo sigue intacto, cómo Trump ve a Venezuela como un asunto petrolero y por qué el panorama político y económico sigue siendo de largo plazo.

Además, se compara el enfoque de Trump hacia Venezuela y México, dejando claro que los intereses no son los mismos.

