México debe tomarse con cuidado las palabras de Donald Trump

Tras la intervención estadounidense en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, en Noticias en Claro, Jesús Silva-Herzog, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, mencionó que, tras los hechos ocurridos, México debe tomarse muy en serio las palabras de Donald Trump, luego del comentario hacia Claudia Sheinbaum quien, según el presidente de los Estados Unidos, no gobierna, sino los cárteles.

Asimismo, el especialista hizo a un lado la opinión de Andrés Manuel López Obrador para enfocarse en el discurso de Claudia Sheinbaum, el cual calificó como un texto bien pensado y que mantuvo la posición de México.

De igual manera, Silva-Herzog mencionó que la intromisión estadounidense fue una clara violación del derecho internacional de la cual Donald Trump poco se preocupa por tener repercusiones, al no haber quien pueda poner un alto.

