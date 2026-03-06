Inflación se dispara en Venezuela un 475% en 2025 por restricciones de Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Se debió a las restricciones de Estados Unidos. Foto: AFP

Venezuela tuvo una inflación del 475% durante el 2025, lo que representó una severa aceleración en comparación con el 48% registrado en el 2024, debido a las restricciones de Estados Unidos.

Este viernes, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el reporte sobre inflación, a más de un año. Según el informe, la inflación tuvo un incremento del 475% durante el año pasado, en lo que significó el último año de gobierno de Nicolás Maduro, extraído del país a inicios del 2026 por Estados Unidos.

Ese aumento supera ampliamente a la inflación del 48% que se registró durante el 2024. Además, el BCV indicó que el país suma una inflación acumulada de casi el 52% en lo que va de este 2026.

¿Por qué subió tanto la inflación en Venezuela durante el 2025?

De acuerdo con AFP, la economía venezolana quedó afectada en 2025 por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

Y es que, el país estadounidense implementó restricciones al flujo de divisas, razón por la que el BCV no pudo controlar el valor del dólar, lo que afectó los precios de bienes y servicios en ese año.

Actualmente, el gobierno de Donald Trump está levantando las restricciones de forma gradual, tras derrocar a Nicolás Maduro con su intervención militar del 3 de enero.

A finales del 2025, economistas advirtieron que Venezuela estaba al borde de la hiperinflación, un problema que también ocurrió entre 2017 y 2022, indicó AFP.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: