Trump permite a empresas de EE. UU. comprar oro de Venezuela

A dos meses de la caída del expresidente Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump autorizó la entrada del oro venezolano al mercado de Estados Unidos, mediante una licencia que permite transacciones con la estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven). La medida representa una flexibilización de las sanciones impuestas previamente al sector minero del país sudamericano.

El permiso, emitido el 6 de marzo, permite a empresas radicadas en Estados Unidos comprar y reexportar el metal precioso, aunque bajo un esquema de control y trazabilidad para verificar que el oro provenga efectivamente de Venezuela.

Licencia de EE. UU. permite transacciones con oro venezolano

El oro venezolano se encontraba sancionado por el gobierno estadounidense, por lo que la nueva licencia abre la posibilidad de realizar transacciones con Minerven o sus filiales.

La autorización sólo permite por ahora los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, que estarán autorizadas a reexportar el metal precioso.

Además, la licencia prevé un procedimiento de trazabilidad para garantizar el origen del mineral y establece restricciones para evitar que el oro llegue a países sancionados.

Restricciones: prohibidas transacciones con varios países

Entre las condiciones impuestas por Washington, el permiso prohíbe las transacciones hacia:

Irán

Corea del Norte

Rusia

China

Cuba

Esta condición ya se aplica también a las ventas de petróleo venezolano dentro del esquema de control estadounidense.

EE. UU. mantendrá control sobre las transacciones

Entre otras medidas, se espera que, al igual que con el petróleo venezolano, el gobierno estadounidense mantenga control sobre las transacciones vinculadas con estos recursos.

Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano, aunque bajo supervisión. El dinero generado por la venta del crudo y los impuestos asociados debe depositarse en un fondo específico supervisado por el Departamento del Tesoro, actualmente radicado en Qatar.

Visita de funcionarios estadounidenses a Venezuela

La licencia del Tesoro sobre el oro venezolano se conoce después de que el secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, concluyera una visita de dos días a Venezuela.

Durante su estancia, Burgum sostuvo conversaciones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, y señaló que decenas de empresas han mostrado interés en invertir en el país.

Recursos minerales de Venezuela

El gobierno de Trump afirma que administra de facto Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país tras el derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión de fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

Tras la captura de Maduro y su esposa, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, el secretario de Energía de Trump, Chris Wright, se convirtió en febrero en el primer alto funcionario estadounidense en visitar Venezuela.

Además de petróleo, Venezuela es rica en minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros utilizados para fabricar computadoras y teléfonos móviles.

