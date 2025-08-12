Reforma electoral se vislumbra oficialista y sin apertura al diálogo

GENERANDO AUDIO...

Mientras este lunes fue instalada la comisión presidencial que se encargará de redactarla y presentarla a principios de 2026 para su discusión en el Congreso, ya surgen las voces que alertan sobre los riesgos de impulsarla sin consenso y con una visión de control político.

En Noticias en Claro, el analista Jesús Silva-Herzog Márquez señaló que, aunque hay un intento de diferenciarse del estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la conformación de la comisión encargada genera señales preocupantes, pues se trata de un núcleo muy cerrado de cercanos a la presidenta Claudia Sheinbaum, con poca experiencia en materia electoral y sin disposición al diálogo con otras fuerzas.

Asimismo, advirtió que la mayoría oficialista parece buscar imponer su criterio sin integrar voces opositoras en el diseño de las reglas del juego, lo que podría derivar en una “ingeniería autoritaria”, con la intensión de perpetuarse en el poder.

Mientras que, entre las propuestas que han encendido alertas, mencionó la eliminación de las listas de representación proporcional, la reducción del presupuesto a partidos de oposición, y el debilitamiento de la autonomía de los árbitros electorales, medidas que, recalcó, afectarían directamente al pluralismo político.

Para el académico, las reformas electorales requieren de la participación de todas las fuerzas, ya que definen las condiciones de competencia para el futuro, y no deben diseñarse pensando en conservar indefinidamente el poder.

“La mayoría no es irrevocable”, subrayó, insistiendo en que las reglas deben garantizar que, en caso de un cambio en la configuración política, exista la posibilidad de alternancia y de castigo democrático a quienes gobiernan.