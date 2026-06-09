Tensión por protestas y fuerte operativo rumbo a la inauguración del Mundial

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Las protestas rumbo al Mundial elevan la tensión en México, a horas de la inauguración. Diversos grupos buscan usar el escaparate global para visibilizar demandas que, aseguran, no han sido escuchadas por el poder.

El gobierno ya respondió con un fuerte operativo: más de 11 mil policías y al menos mil patrullas para contener posibles movilizaciones cerca del evento.

El analista político Jesús Silva destacó que no se recuerda una fiesta deportiva de este tipo precedida por tantas presiones y movilizaciones.

Durante su participación en Noticias en Claro, señaló que México enfrenta una tensión “muy seria” antes del silbatazo inicial, pues el gobierno no ha logrado calmar las inconformidades acumuladas.

Silva explicó que la mirada internacional genera una presión extraordinaria sobre el gobierno, mientras distintos grupos ven en la inauguración una oportunidad para subir el tono de sus demandas.

También se mencionó que, para las tres sedes del campeonato, se desplegarían cerca de 100 mil elementos, con una alta concentración en la Ciudad de México.

Demandas y tensión política antes del evento

El analista vinculó parte del conflicto con demandas del magisterio y compromisos políticos previos, como la discusión sobre la ley del ISSSTE.

Jesús Silva remarcó que el gobierno llega comprometido a este momento, con protestas, exigencias sociales y presión internacional encima.

La inauguración del Mundial pondrá a prueba el operativo de seguridad y la capacidad del gobierno para evitar contratiempos.

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