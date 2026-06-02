En su discurso más fuerte, Claudia Sheinbaum ató la suerte de su gobierno al futuro de Rubén Rocha Moya

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El discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución marca un punto de inflexión y una vía de confrontación directa con Estados Unidos, considera Jesús Silva-Herzog, quien explica que, hasta ese momento, la estrategia del gobierno mexicano había sido evitar subirse al ring y capotear los estilos rudos de Donald Trump; sin embargo, con este mensaje fijó un “hasta aquí”.

Para Noticias en Claro, el analista destaca que el núcleo de la postura presidencial radica en la advertencia de que Washington, a través de su Departamento de Justicia, pretende cometer actos injerencistas para decidir quién gobierna en nuestro país bajo la consigna de que “vienen por uno y luego vendrán por otros”, advirtiendo que lejos de ser una defensa en abstracto de la soberanía nacional, el discurso de la mandataria funcionó como una defensa muy concreta de Rubén Rocha Moya y los otros nueve acusados por la justicia estadounidense.

Además, Silva-Herzog, consideró que Sheinbaum cruzó una línea muy delicada y difícil de desandar al atar la suerte de su propio gobierno, y la del país, a la de estos personajes señalados. Asimismo, califica como “poco creíble” el intento posterior de la presidenta por suavizar la situación en su conferencia matutina, al argumentar que Donald Trump no está enterado de los procesos y culpar a una supuesta alianza entre la ultraderecha de ambos países.

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