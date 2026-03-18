El Plan B de Sheinbaum: negociación, control y reparto de poder

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El Plan B de Claudia Sheinbaum no desactivó una crisis en la coalición: la compró… PT y Partido Verde amagaban con romper… no hubo debate, hubo negociación; no hubo convicción, hubo cálculo… bastó abrir la bolsa del botín para terminar con el motín, como mencionó la columna Bajo Reserva del diario El Universal.

El periodista José Cárdenas agregó que no estamos frente a una victoria ideológica, sino ante un arreglo de intereses crudos: candidaturas, cargos y presupuesto a cambio de los votos necesarios para meter mano a la Constitución y blindar el proyecto sexenal.

El Plan B se vende como austeridad, como democracia más barata, pero en realidad es cirugía de poder: recorta congresos locales y ayuntamientos, reajusta el gasto electoral, reordena las consultas y la revocación de mandato, y deja viva la elección judicial de 2027 bajo un escaparate de candidatos previamente filtrados por el propio sistema.

El golpe de fondo es demoledor: la 4T no sólo quiere ganar elecciones, quiere quedarse con el control de las reglas, del dinero y de la justicia.

PT y Verde no son aliados; son socios subordinados de una franquicia dominante… el Plan B no es un parche tras la derrota reciente en diputados: es la señal de que el Obradorismo, heredado por Claudia Sheinbaum, busca irse de este tramo del poder con algo más peligroso que una mayoría, con la llave de la caja fuerte donde se decide quién compite, quién cobra y quién juzga.

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