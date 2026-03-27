La revocación de mandato se hunde por fuego amigo: el PT frena a Morena

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La revocación de mandato no cayó por la oposición; el fuego amigo la desplomó desde dentro. El artículo 35 —corazón del Plan B— fue desechado sin siquiera pasar por el voto, bloqueado por el PT. Ese dato, por sí solo, es demoledor: una mayoría que presume control legislativo fue incapaz de ordenar a su propia coalición en el punto más sensible de la reforma.

Lo que se presentó como un instrumento de poder ciudadano terminó exhibiendo una falla de mando. No es un tropiezo menor; es una señal de vulnerabilidad política en el corazón del proyecto oficialista.

Sin la revocación de mandato adelantada, el Plan B queda desfondado y descafeinado. Desaparece el mecanismo de “ratificación popular” y, con él, la narrativa de legitimación permanente. Lo que sobrevive es un paquete de ajustes que huele más a control político que a expansión democrática.

El PT, con menor peso parlamentario, logró lo que la oposición no pudo: frenar la iniciativa y obligar a Morena a retroceder en un tema que había vendido como irrenunciable.

¿Doblaron a la Presidenta? No en términos formales, pero sí en los hechos; el PT fijó límites. A partir de aquí, el gobierno tiene dos rutas, ambas costosas:

Pagar el precio de la lealtad con concesiones. Admitir que su reforma emblemática fue recortada por sus propios aliados.

El mensaje es claro: sin cohesión no hay transformación.

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