Trump presiona a la OTAN: ultimátum y guerra en puerta

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Donald Trump no solo insulta a los socios de la OTAN cuando los llama “cobardes”; les lanza un ultimátum público, con brutalidad de taberna: o se suman a su guerra contra Irán en el estrecho de Ormuz, o quedan marcados como un “tigre de papel” que solo ruge cuando Washington le mueve los hilos… En esa frase hay menos arranque temperamental que cálculo frío.

Trump usa el petróleo y las bases militares como instrumentos de chantaje para transformar una alianza defensiva en fuerza de choque al servicio de sus intereses, no de la seguridad colectiva.

Europa, atrapada entre el miedo y la hipocresía, intenta mantener la distancia mientras reclama calma en los mercados… Se resiste a una operación militar abierta en Ormuz, pero se queja del disparo en los precios del crudo que provoca ese mismo conflicto, y ve cómo el Reino Unido cruza la línea roja: rompe filas al permitir el uso de bases británicas para operaciones contra misiles iraníes…

En ese contexto, la pregunta ya no es si los europeos son “cobardes”, sino si están dispuestos a seguir obedeciendo a Washington o a decir “no” a una guerra que Europa no decidió, aunque el costo sea enfrentarse a Trump, quien, además, les apunta con el dedo en el gatillo…

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