SAT asfixia a organizaciones civiles críticas del poder

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El SAT decidió quitarle el oxígeno a cerca de 100 organizaciones civiles —entre ellas IMCO, Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa o Mexicanos Primero— bajo el argumento de incumplimientos administrativos. Sin embargo, el contexto lo contamina todo… los organismos castigados son, en buena medida, las mismas voces que han documentado errores, abusos y opacidad del poder.

El mensaje es brutal; en este país, criticar al gobierno puede costarte la supervivencia… porque retirar el estatus de donataria no es un trámite, es una sentencia financiera que estrangula proyectos incómodos sin necesidad de censura directa… primero se descalifica desde la tribuna, luego se aprieta por la vía fiscal… es la vieja fórmula del poder: desacreditar, debilitar y, si se puede, desaparecer.

Si hubo incumplimientos, que se pruebe con transparencia y con el mismo rasero para todos… pero cuando la autoridad fiscal coincide milimétricamente con los críticos más visibles, deja de ser árbitro y se vuelve instrumento… lo que está en juego es la capacidad de la sociedad para vigilar al poder sin pedirle permiso… de lo contrario, sin contrapesos independientes, el poder se vuelve más opaco, más cómodo, más impune… hoy les quitan el financiamiento, mañana pueden ir por su reputación y su existencia legal… no es un tecnicismo, es control político… y cuando el estado decide quién respira en el espacio cívico, la democracia comienza a asfixiarse.

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