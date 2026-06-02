“México no es piñata de nadie”: Sheinbaum responde a la presión externa y marca posición política

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“México no es piñata de nadie”… esa frase ordenó el mensaje de la presidenta en el Monumento a la Revolución. Dos años después de su triunfo electoral, convocó a 130 mil personas y replicó el acto en todo el país. No fue un festejo: fue una definición política.

La presión externa se cruza con el calendario electoral interno. Si Estados Unidos acusa sin pruebas públicas, la imputación también opera como instrumento político.

La pregunta de fondo es si usan a México para influir en sus elecciones de 2026 o en las nuestras de 2027… ahí la disputa deja de ser diplomática y se vuelve electoral.

La ultraderecha no necesita boletas para intervenir: le bastan marcos, etiquetas y expedientes filtrados. Quien celebra esa presión externa abre la puerta a la injerencia. Y México no es piñata de nadie.

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