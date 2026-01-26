“Crónica del Fin”: la serie del PRI que divide a expertos en política

GENERANDO AUDIO...

Una serie televisiva que repasa la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha provocado un debate entre analistas, especialistas en comunicación política y observadores del escenario electoral en México.

De acuerdo con el análisis de Luis Rubio, uno de los ejes de discusión gira en torno a la narrativa de la producción, titulada “Crónica del Fin”, la cual recorre la trayectoria del PRI desde su fundación a finales de la década de 1920 hasta la pérdida de la Presidencia de la República.

De acuerdo con Rubio, una de las interpretaciones señala que el relato sugiere que hubo un momento decisivo que marcó el declive del partido, asociado a las reformas democráticas impulsadas durante el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, las cuales fortalecieron la competencia electoral y modificaron las reglas del sistema político.

Mientras algunas interpretaciones señalan que la narrativa apunta a responsabilizar al expresidente Ernesto Zedillo por la pérdida del poder del PRI tras impulsar reformas democráticas, otros especialistas consideran que la producción muestra un sistema político con visión de Estado, profesionalismo y sentido de misión, en contraste con la percepción que se tiene del gobierno actual.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.