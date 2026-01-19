México, Trump y el T-MEC: la decisión clave

| 12:30 | Redacción Uno TV | Uno TV

Luis Rubio opina sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos y el T-MEC y considera que son clave para la economía nacional. Pero ¿cómo debe actuar México ante un escenario donde Donald Trump no prioriza el tratado y pone el foco en seguridad y drogas? En este análisis se explica por qué México tiene la oportunidad de proponer estrategias que alineen intereses y eviten presiones.

Los comentarios expresados en esta sección corresponden únicamente a la opinión del autor y no reflejan la postura editorial de UnoTV.

Te recomendamos:

Reforma electoral en debate: lo que está en juego para la democracia

Luis Rubio

Reforma electoral en debate: lo que está en juego para la democracia

Morena, poder y corrupción: una transformación cuestionada

Luis Rubio

Morena, poder y corrupción: una transformación cuestionada

Liderazgos débiles y políticas erráticas: el balance que deja México

Luis Rubio

Liderazgos débiles y políticas erráticas: el balance que deja México

Poder, influencia y negociación: el mensaje detrás de la captura de Maduro

Luis Rubio

Poder, influencia y negociación: el mensaje detrás de la captura de Maduro

Etiquetas: , ,