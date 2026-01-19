México, Trump y el T-MEC: la decisión clave

GENERANDO AUDIO...

Luis Rubio opina sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos y el T-MEC y considera que son clave para la economía nacional. Pero ¿cómo debe actuar México ante un escenario donde Donald Trump no prioriza el tratado y pone el foco en seguridad y drogas? En este análisis se explica por qué México tiene la oportunidad de proponer estrategias que alineen intereses y eviten presiones.

