Morena, poder y corrupción: una transformación cuestionada

| 13:03 | Redacción Uno TV | Uno TV

Los gobiernos encabezados por Morena han logrado, de acuerdo con Luis Rubio, disfrazar sus verdaderos objetivos detrás del discurso de transformación impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En la práctica, se sostiene que el propósito real ha sido concentrar el poder y construir una nueva hegemonía política de un solo partido.

Aunque la popularidad del proyecto político se mantiene elevada, Rubio advierte que la realidad cotidiana comienza a evidenciar sus límites. La corrupción es señalada como uno de los problemas más visibles, con casos que se han acumulado en distintos ámbitos durante los últimos meses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Te recomendamos:

Liderazgos débiles y políticas erráticas: el balance que deja México

Luis Rubio

Liderazgos débiles y políticas erráticas: el balance que deja México

Poder, influencia y negociación: el mensaje detrás de la captura de Maduro

Luis Rubio

Poder, influencia y negociación: el mensaje detrás de la captura de Maduro

Estados Unidos y China marcan la convulsión del nuevo orden mundial

Luis Rubio

Estados Unidos y China marcan la convulsión del nuevo orden mundial

La corrupción en México y su impacto en la economía nacional

Luis Rubio

La corrupción en México y su impacto en la economía nacional

Etiquetas: ,