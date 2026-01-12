Morena, poder y corrupción: una transformación cuestionada

GENERANDO AUDIO...

Los gobiernos encabezados por Morena han logrado, de acuerdo con Luis Rubio, disfrazar sus verdaderos objetivos detrás del discurso de transformación impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuado por la presidenta Claudia Sheinbaum. En la práctica, se sostiene que el propósito real ha sido concentrar el poder y construir una nueva hegemonía política de un solo partido.

Aunque la popularidad del proyecto político se mantiene elevada, Rubio advierte que la realidad cotidiana comienza a evidenciar sus límites. La corrupción es señalada como uno de los problemas más visibles, con casos que se han acumulado en distintos ámbitos durante los últimos meses.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.