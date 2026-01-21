La incertidumbre global y el desafío de la certidumbre

GENERANDO AUDIO...

La incertidumbre se ha convertido en el rasgo central de nuestro tiempo. Así lo plantea Luis Rubio, quien advierte que la falta de confianza afecta por igual a ciudadanos, empresarios, inversionistas y actores políticos, no solo en México, sino en buena parte del mundo.

Desde el punto de vista social, señala que persisten preocupaciones tradicionales como la sobrevivencia económica y la inseguridad, pero también se ha intensificado la incertidumbre para quienes buscan invertir o generar riqueza. “Necesitan reglas del juego confiables”, afirma, subrayando que hoy esas reglas son cada vez más frágiles.

