Liderazgos débiles y políticas erráticas: el balance que deja México

| 12:59 | Redacción - Redacción Uno TV | UnoTV

A 35 años del fin de la Unión Soviética, Europa del Este muestra resultados contrastantes. Polonia destaca por haber cuadruplicado su ingreso per cápita real, al pasar de 11 mil a 44 mil dólares por persona. La diferencia, según su entonces primer ministro, estuvo en el liderazgo y las políticas públicas.

Luis Rubio señala que México vivió un proceso similar, pero con liderazgos inconsistentes y políticas públicas que cambian cada sexenio. Esto ha dejado un país menos sólido y menos progresista, con gobiernos que avanzaron en direcciones opuestas. Ante el inicio del segundo año del actual Gobierno, advierte sobre las deficiencias en liderazgo y políticas públicas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

