Poder, influencia y negociación: el mensaje detrás de la captura de Maduro

| 12:29 | Redacción - Redacción Uno TV | UnoTv

Luis Rubio afirma que la captura de Nicolás Maduro confirma el cambio del orden internacional y la nueva realidad de poder liderada por Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Ante este escenario, Rubio señala que México deberá ajustarse de inmediato, pues negociar con Estados Unidos será clave para su economía y para enfrentar temas como el comercio, la criminalidad y la relación bilateral.

