México, inversión extranjera y el riesgo de corrupción

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De acuerdo con Luis Rubio, el Poder Ejecutivo Federal envía al Congreso iniciativas relacionadas con temas económicos y particularmente con la relación entre México y Estados Unidos. Entre los asuntos que se contemplan se encuentra la inversión extranjera, además de posibles modificaciones en materia comercial.

El columnista explica que algunos cambios son indispensables debido a las necesidades planteadas por Estados Unidos durante la revisión del Tratado de Libre Comercio, pero también por las lecciones que dejaron acontecimientos recientes.

Rubio explica que Estados Unidos busca que México y Canadá adapten sus legislaciones mediante un mecanismo denominado “efecto espejo”. El objetivo, según el análisis, es evitar que empresas chinas o el gobierno chino puedan ingresar a Estados Unidos utilizando a México o Canadá como vía.

Sin embargo, el columnista considera necesario cuidar la manera en que se implementen estas modificaciones.

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