Tecnología transformará empleos: retos para México en educación, infraestructura y relación con EE. UU.

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El avance tecnológico transformará el mercado laboral y plantea nuevos retos para México, señaló Luis Rubio, quien destacó que algunos empleos podrían desaparecer con mayor rapidez mientras la productividad aumenta.

Ante este escenario, planteó tres prioridades para el país: una reforma educativa que permita a las personas desarrollar la capacidad de adaptarse continuamente a los cambios tecnológicos, una mayor inversión en infraestructura, particularmente en electricidad, y una estrategia para fortalecer la relación con Estados Unidos.

Rubio consideró que estos tres elementos serán fundamentales para que México pueda enfrentar la transformación económica y social de los próximos años.

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