Rocha Moya cambia el escenario para Sheinbaum

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Luis Rubio, analiza el nuevo escenario político que se abre a partir del caso de Rubén Rocha Moya y las implicaciones que esto puede tener para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Rubio identifica tres elementos que considera claros: el cambio de Rocha Moya de “héroe” a “villano” dentro de Morena, la recuperación del control político por parte de la presidenta y el nuevo equilibrio que se genera entre los distintos grupos de poder, la relación entre el expresidente y la presidenta y los vínculos con Estados Unidos.

Además, plantea que la presidenta tiene actualmente una importante concentración de poder, aunque considera que todavía no es suficiente para concretar los cambios que el país requiere. También pone sobre la mesa los temas fiscales, el próximo presupuesto y la importancia de no confiar únicamente en los niveles de popularidad.

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