México necesita crecer: ¿el Gobierno frenará la inversión?

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El crecimiento económico ha sido, de acuerdo con la opinión de Luis Rubio, uno de los principales objetivos de los gobiernos mexicanos desde la Revolución Mexicana, al considerarse una vía para aumentar los ingresos, generar empleos y mejorar la movilidad social. Sin embargo, sostiene que esta lógica cambió en 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

En su colaboración para UnoTV, Rubio destaca que el objetivo del gobierno de López Obrador dejó de centrarse prioritariamente en el desarrollo económico y se enfocó en la permanencia política mediante programas y transferencias en efectivo; para lograrlo utilizó fideicomisos, fuente con la que hoy ya no cuenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum enfrenta un escenario distinto, pues requiere recursos para mantener las transferencias sociales y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo económico, señala el analista. Luis Rubio concluye que México todavía tiene una oportunidad para impulsar el crecimiento, aunque advierte que el tiempo para tomar decisiones es limitado.

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