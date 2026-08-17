David Konzevik y las ideas que México debe repensar

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David Konzevik deja un legado de ideas que, de acuerdo con Luis Rubio, influyeron durante décadas en empresarios, gobernantes y otros mexicanos. Entre sus principales reflexiones estaban la relación de México con el mundo, las expectativas económicas, la política y la educación.

Una de las ideas centrales de Konzevic, recuerda Rubio, era que es imposible abstraerse del mundo debido al acceso permanente a la información.

La disponibilidad de teléfonos y el acceso a noticias sobre lo que ocurre en otros países hacen, según esta visión, que pretender mantenerse alejado del resto del mundo resulte imposible.

También consideraba que la información había cambiado las expectativas de la población. “Los pobres son ricos en información, pero millonarios en expectativas”, señalaba.

De acuerdo con Rubio, el problema aparece porque “las expectativas suben por el elevador, pero los ingresos suben por la escalera”, generando una diferencia que representa un desafío permanente para la política.

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