Tensiones con Estados Unidos podrían afectar economía mexicana

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Las recientes tensiones entre México y Estados Unidos podrían generar consecuencias económicas y políticas relevantes para ambos países, de acuerdo con Luis Rubio.

En su videocolumna sostiene que la postura asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum frente a recientes acusaciones provenientes de autoridades estadounidenses representa un cambio respecto a la estrategia de prudencia que había caracterizado su discurso en meses anteriores.

Según el análisis de Rubio, uno de los riesgos principales radica en la forma en que los mensajes emitidos desde el Gobierno mexicano pueden ser interpretados en el exterior.

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