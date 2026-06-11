CNTE y poder: la factura política al Gobierno

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La periodista Martha Anaya cuestiona las versiones que atribuyen a motivaciones ideológicas de derecha las recientes acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Anaya sostiene que la CNTE ha tenido históricamente una orientación de izquierda, incluso con vínculos con movimientos más radicales en distintos momentos.

Por ello, considera poco creíble que sus acciones actuales respondan a una agenda contraria al Gobierno.

La columnista recuerda que este grupo ha estado vinculado con fuerzas políticas como Morena y otros partidos de izquierda, funcionando en ciertos momentos como un aliado estratégico.

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